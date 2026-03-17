Proyecto ferroviario de Nogales enfrenta aumento de presupuesto y parcial paralización

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La reubicación de las vías registra avances técnicos, pero enfrenta incertidumbre por falta de recursos y paralización parcial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 02:10 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 02:25 PM.