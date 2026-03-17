Proyecto ferroviario de Nogales enfrenta aumento de presupuesto y parcial paralización

El proyecto de reubicación de las vías del tren en Nogales, una de las obras de infraestructura ferroviaria más importantes en la frontera norte de México, enfrenta actualmente un escenario de incertidumbre operativa y financiera, luego de registrar avances relevantes en su fase inicial, pero también incrementos sustanciales en el presupuesto y reportes recientes de paralización parcial de los trabajos.
La obra, impulsada por el Gobierno Federal y ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tiene como objetivo desviar el tránsito ferroviario de carga que actualmente atraviesa el centro de la ciudad, mediante la construcción de un libramiento ferroviario que conecte el municipio de Ímuris con Nogales, permitiendo liberar terrenos urbanos y mejorar la movilidad en la frontera con Estados Unidos.
Sin embargo, desde finales de 2025, la situación del proyecto presenta señales de estancamiento y un aumento considerable en los costos estimados para su conclusión.
La obra forma parte de la estrategia logística que busca fortalecer el transporte de mercancías desde el puerto de Guaymas hacia la frontera con Estados Unidos, además de integrarse a la visión de desarrollo vinculada al Plan Sonora de Energías Sostenibles.
Autoridades estatales y municipales han señalado que, una vez concluida, la reubicación permitiría liberar más de 68 hectáreas de terreno urbano en el centro de Nogales, lo que abriría la posibilidad de proyectos de movilidad, áreas verdes, desarrollo industrial, comercial y vivienda.
En marzo de 2025, se informó sobre la primera conexión del túnel, considerado el componente más complejo de la obra. Sin embargo, para junio de ese mismo año, autoridades militares reconocieron que aún faltaban aproximadamente 140 metros para completar la conexión total entre la entrada, la lumbrera y la salida de la estructura.
Los trabajos en esta sección han enfrentado filtraciones constantes de agua, provocadas por veneros naturales presentes en el cerro donde se construye el túnel, lo que ha complicado el avance final de la excavación.
Estas cifras fueron citadas posteriormente por autoridades municipales, aunque reconocieron no contar con información oficial actualizada sobre modificaciones recientes en el proyecto.
La estimación inicial, presentada en etapas tempranas del proyecto, establecía una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos.
Posteriormente, el monto fue actualizado por autoridades federales y estatales hasta 12 mil millones de pesos.Para julio de 2025, reportes indicaban que alrededor de 9 mil millones de pesos de recursos federales ya habían sido ejercidos en el proyecto.
Sin embargo, estimaciones posteriores de la SEDENA señalaron que serían necesarios cerca de 17 mil millones de pesos adicionales para concluir la obra, lo que elevaría el costo total a una cifra significativamente mayor a la planeada originalmente.
Entre los indicios más visibles se encuentra el retiro de maquinaria pesada y grúas de las áreas de trabajo ubicadas en los patios de maniobras cercanos a las colonias Buenos Aires y Embarcadero, situación reportada en septiembre de ese año.
Además, se ha señalado que algunos contratos con empresas constructoras habrían expirado, lo que habría contribuido a la interrupción de ciertos trabajos.
A esto se suma que una revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no mostraba partidas específicas claramente asignadas para continuar con el proyecto durante ese ejercicio fiscal.
También se ha planteado la posibilidad de incorporar una estación ferroviaria para servicio de pasajeros en una futura ruta nacional que conectaría el centro del país con la frontera norte.
Mientras que componentes clave como el túnel y parte de las vías registran progresos significativos, reportes recientes apuntan a una parálisis parcial de las obras, contratos vencidos y la necesidad de recursos adicionales para completar el proyecto.
La continuidad de la obra dependerá en gran medida de definiciones presupuestales federales y de la reactivación de contratos de construcción, elementos que determinarán si la infraestructura ferroviaria más ambiciosa en la historia reciente de Nogales logra concluirse en los próximos años.