Reactivan estadio Hoeffer con liga semiprofesional y nueva iluminación

Con la inauguración de la liga Circuito Premier del Norte de Sonora, se da inició a una nueva etapa de vida del estadio Dr. Alberto Hoeffer, de acuerdo con el director del Instituto del Deporte, Marco Alonso Martínez, por lo que este recinto no solo reabre sus puertas al beisbol de alto nivel, sino que se posiciona como el epicentro del talento regional, con la posibilidad de servir para otro tipo de eventos masivos.
El proyecto de rescate del emblemático estadio, que cuenta con más de 80 años de historia, contempla una serie de acciones hasta el 2027 y con esto se marca la terminación de la fase de iluminación, con las instalaciones de 80 reflectores de 1,000 watts, por lo que el Ayuntamiento ya prepara la inversión de este año, para rehabilitar baños, gradas y otras acciones críticas, con una gestión estimada de entre los 8 y 10 millones de pesos.
Pues mira, muy contento porque gracias a la gestión de nuestro alcalde, el ingeniero Juan Francisco Gim Nogales y el trabajo colaborativo entre diferentes dependencias del mismo ayuntamiento, se hace una inversión histórica en lo que es el tema eléctrico, los reflectores que estamos viendo ahorita a nuestras espaldas, son 80 reflectores de 1000 watts que están instalados en 8 torres, las cuales son torres que también se les pegó la rehabilitación y como primera etapa del proyecto, como se prometió, en el 2025 era el eléctrico, el 2026 viene lo estructural, baños, dugouts, gradas, techumbres, comentó el director.
Además del impacto en la infraestructura, la nueva liga funciona como una muestra para el talento joven de Nogales y los alrededores, al permitir que prospectos desde edades tempranas, compitan contra jugadores con experiencia en la Liga del Pacifico o la Liga Mexicana de Beisbol, elevando el nivel competitivo de la frontera.
Claro, era una limitante el no tener luces adecuadas, estamos inaugurando una liga semiprofesional la cual requería luces profesionales o semiprofesionales y en años anteriores nos tocó pues estar sufriendo la gota gorda, como se dice, en tratar de conseguir esos focos, esos reflectores pues que ya están descontinuados, entonces era una renovación completa, no solamente de cambio de lámpara, indicó.