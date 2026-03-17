Reactivan estadio Hoeffer con liga semiprofesional y nueva iluminación

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El recinto histórico inicia una nueva etapa al albergar el Circuito Premier del Norte de Sonora y avanzar en su rehabilitación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/03/2026 12:57 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 01:01 PM.