Refuerzan prevención de adicciones y acoso en secundaria de Nogales

En busca de blindar a la juventud nogalense ante los riesgos de las adicciones modernas y el acoso escolar, la Escuela Secundaria General número 2 “Profesor Luis Basurto Guzmán” encabezó una jornada de capacitación y sensibilización dirigida a su comunidad estudiantil.
Las pláticas, que abordaron temas críticos como la prevención del consumo de “wax”, que es el destilado de cannabis de alta potencia; la violencia en el ámbito escolar y el programa preventivo “Mente sin Adicciones”, forman parte de una estrategia integral para fomentar la toma de decisiones saludables y la convivencia armónica.
En alianza por la seguridad juvenil, esta iniciativa se desarrolló bajo el marco de capacitación promovida por la Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal, bajo la coordinación de la psicóloga Melissa Encinas, en conjunto con el Instituto Nogalense de la Juventud, dirigido por Glen Lizárraga Arredondo.
La intervención de especialistas busca no solo informar, sino dotar a las y los alumnos de herramientas psicológicas para identificar conductas de riesgo y rechazar el consumo de sustancias que, como el “wax”, representan un peligro severo por sus altas concentraciones de THC y su fácil ocultamiento, que ya han generado intoxicación de menores.
Respecto al compromiso con la formación integral, a través de un comunicado dirigido a padres y madres de familia, la institución educativa notificó que estas acciones son fundamentales para fortalecer la formación de los alumnos.
Al precisar que, el objetivo es orientar y concientizar a los estudiantes sobre la importancia de tomar decisiones saludables y fomentar una convivencia respetuosa, al buscar promover un ambiente escolar seguro y libre de violencia.
El foco en el riesgo juvenil se concentra en el entorno escolar en Nogales, donde se enfrenta a retos constantes en materia de seguridad pública, donde la colaboración entre las autoridades municipales y los centros educativos resulta vital para reducir los índices de violencia juvenil y prevenir que las adicciones frenen el desarrollo académico y personal de los adolescentes.