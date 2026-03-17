Refuerzan prevención de adicciones y acoso en secundaria de Nogales

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Estudiantes reciben capacitación sobre consumo de “wax”, violencia escolar y toma de decisiones saludables

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/03/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 04:55 PM.