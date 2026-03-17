Regresa el béisbol de alto nivel a Nogales con emotiva inauguración

Con una emotiva ceremonia que incluyo una serie de merecidos reconocimientos, este sábado se inauguró de manera oficial, la liga Circuito Premier del Norte de Sonora, con el partido de Osos de Nogales en contra de Venados de Santa Cruz, regresando el beisbol de alto nivel al renovado estadio Alberto Hoeffer.
Ante la afición fronteriza, el programa comenzó con el recuerdo de un grande del beisbol nogalense Gregorio “Campi” Luque, a quien se develó una playera conmemorativa en las paredes de este recinto, además de un reconocimiento a su esposa y familia, quienes atendieron a la citada ceremonia.
Dentro de las autoridades presentes, se contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz, el director del Instituto del Deporte de Nogales Marco Alonso Martínez, la presidenta municipal de Santa Cruz Alma Téllez, así como el alcalde de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, familiares de los homenajeados y presidentes de ligas locales, así como de la región.
En la ceremonia también se dieron reconocimientos especiales a cronistas deportivos de las manos de Pedro “Pitin” Chávez, en las figuras de Rene Cárdenas Andrade, Enrique Valdez, Luis Alarcón, Javier Espinoza y Juan Brito, quienes fueron destacados por su trayectoria dentro de la crónica y seguimiento a las acciones de los campos y duelas, en diferentes medios de comunicación.
Al terminar la ceremonia, se realizó el tradicional tiro de la primera bola, el cual fue efectuado por el pugilista nogalense Aaron Alameda, quien efectuó el primer strike al capitán de Osos de Nogales, Edgar Valdez, mientras que el tiro fue cachado por uno de los jóvenes de deporte adaptado del equipo Astros de Nogales.
En las acciones deportivas, la noche fue benéfica para los de Nogales, quienes se impusieron a los invitados del municipio vecino de Venados de Santa Cruz, con un marcador final de esta contienda de 15 carreras contra 1, marcando un excelente primer paso para los Osos de esta frontera.