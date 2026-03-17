“El Represo”: de obra hidráulica a espacio clave de convivencia en Nogales

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La infraestructura, creada para mitigar inundaciones, se ha transformado en un punto de encuentro ciudadano y formación juvenil

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/03/2026 01:34 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 01:37 PM.