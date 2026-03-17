“El Represo”: de obra hidráulica a espacio clave de convivencia en Nogales

“El Represo” nació como un proyecto estratégico de ingeniería para mitigar los riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias hacia la avenida Tecnológico, y se ha consolidado hoy como uno de los espacios de convivencia y formación juvenil de la ciudad.
Este proyecto incluyó rehabilitación con inversión federal durante el periodo 2018-2021, cuya infraestructura ha trascendido su función técnica para convertirse en un pulmón de esparcimiento y prevención del delito.
Se trata de un espacio multidisciplinario, de aprovechamiento de la infraestructura evidente al recorrer sus gradas y andadores, con imágenes que capturan la intensidad de los entrenamientos y prácticas en las que se demuestra que el concreto y la piedra pueden ser el cimiento de mejores ciudadanos.
Este último fin de semana fue sede operativa para el Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública, donde decenas de jóvenes reciben instrucción cívica, deportiva y de valores bajo una estructura de disciplina que busca alejarlos de conductas de riesgo.
Más allá de los programas institucionales, “El Represo” ha sido adoptado orgánicamente por la comunidad, por lo que diariamente, familias nogalenses utilizan los senderos perimetrales para acondicionamiento físico con corredores y personas que practican caminata deportiva desde el entorno seguro.
Esta infraestructura requiere tenencia responsable, ya que un punto de encuentro común para ciudadanos que pasean a sus mascotas como símbolo de recreación, donde sus gradas y áreas comunes funcionan como anfiteatros naturales para el descanso y la observación del paisaje urbano.
El desafío de la sostenibilidad sobresale como una necesidad, ya que, si bien la infraestructura representa un pulso de resistencia preventiva crucial para la seguridad hidráulica de la zona baja de Nogales, su mantenimiento es un reto compartido y la efectividad de esta inversión federal depende no solo de las autoridades, sino del compromiso ciudadano.
Usuarios coinciden que, mantener el área libre de desechos y respetar el mobiliario urbano es vital para que “El Represo” siga en cumplimiento de su doble propósito, al salvar vidas durante las tormentas y transformarlas a través del deporte y la unión familiar durante el resto del año.