Reprograman resultados de Becas Sonora de Oportunidades 2026-I

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El Instituto de Becas informó que la publicación será el 31 de marzo para garantizar transparencia en el proceso

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/03/2026 04:59 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 05:03 PM.