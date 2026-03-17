Reprograman resultados de Becas Sonora de Oportunidades 2026-I

El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora emitió una actualización al 31 de marzo sobre la notificación de resultados en la solicitud de en el proceso de asignación para el beneficio del primer semestre de 2026 para estudiantes de universidades públicas.
El coordinador de la dependencia en Nogales Víctor Manuel Rodríguez Hernández, compartió que recibieron la notificación del director de la institución Abraham Sierra sobre una reprogramación en el calendario de la convocatoria Beca Sonora de Oportunidades para universidades públicas 2026-I.
Expuso que los resultados se darán a conocer el próximo 31 de marzo, al precisar que, este ajuste busca fortalecer la transparencia del proceso, verificar todas las solicitudes de manera adecuada y garantizar transparencia para cada solicitante, como es el interés del Gobernador Alfonso Durazo.
Recomendó a las y los aspirantes mantenerse atentos a sus correos electrónicos, ya que el Instituto podría contactarles para realizar correcciones o actualizaciones de documentos de último momento antes de la publicación final, en la que se contempla una actualización importante en la asignación de beneficiarios.
El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora sostuvo acercamiento a través de 11 asambleas informativas sobre la información de las Becas Sonora de Oportunidades a las y los estudiantes en diversas localidades de Sonora, a fin de acercar este programa para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.
De manera paralela, el Instituto dio a conocer que los resultados para la convocatoria de Becas Auditivas ya se encuentran disponibles para su consulta, de ahí que, beneficiarios y solicitantes pueden verificar su estatus al ingresar directamente al portal oficial: becasycredito.sonora.gob.mx.