Vecino invade domicilio de Manlio Flavio Beltrones y provoca daños

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Un vecino irrumpió en el domicilio, causó destrozos y huyó antes de la llegada de la policía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 04:34 PM.