Vecino invade domicilio de Manlio Flavio Beltrones y provoca daños

Una mujer residente de la colonia Manlio Flavio Beltrones reportó a las autoridades que su vecino allanó su domicilio para ocasionar daños y luego huir.
El reporte señala que siendo las 16:54 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Pirita de la colonia señalada en unos departamentos.
En el lugar se entrevistaron con la afectada de nombre Susana de 54 años, misma que denunció que una persona a quien conoce como Guadalupe se introdujo a su domicilio sin autorización, tirando sus trastes que tenía en la mesa, los cuales se quebraron.
Dijo que posteriormente tomó una maceta la cual arrojó contra la puerta principal quebrando el cristal, por lo que tomó el celular y marcó al 911, retirándose el sujeto agresor de inmediato, observando ella que se introdujo en su domicilio, de donde se negó a salir.
Ante lo sucedido los agentes procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.