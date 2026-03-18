Detienen en Nogales a “El Sapo”, objetivo prioritario vinculado a delitos de alto impacto

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la captura de Marco Antonio “N”, señalado por privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y homicidios; fue ingresado al Cereso tras operativo sin violencia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 04:58 PM.