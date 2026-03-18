Fortalecen estrategias educativas en Nogales desde el Consejo Municipal

En un esfuerzo conjunto por elevar el estándar académico y las oportunidades de desarrollo para la juventud local, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior, con sede en las instalaciones de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”.
El encuentro estuvo encabezado por el coordinador del Consejo, el maestro Gerardo Soto, también director de la Universidad Binacional, quienes han impulsado una visión de fortalecimiento al potencial académico de la región en favor de la comunidad escolar.
Bajo la gestión en el consejo, se busca consolidar estrategias que permitan una transición efectiva de los estudiantes entre los diferentes niveles educativos, asegurando que la oferta académica responda a las necesidades actuales del municipio.
La jornada contó con el respaldo y la anfitrionía de la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, directora de la Preparatoria Municipal, al recibir a las y los integrantes del consejo, al subrayar la importancia de que la casa de los “Lobos” sea un punto de encuentro para el diálogo educativo.
Desde este espacio reafirmaron el compromiso de seguir en la ruta de trabajo de manera coordinada en favor de la educación y del desarrollo de las y los estudiantes en base al seguimiento de acuerdos.
Durante la sesión ordinaria dieron seguimiento a diversas acciones operativas orientadas a vinculación institucional al reforzar los lazos entre preparatorias y universidades locales; el desarrollo estudiantil al implementar programas que detecten y potencien el talento académico desde el nivel medio superior y el fortalecimiento educativo, a fin de revisar indicadores de calidad y cobertura en el municipio.
El Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior reafirma su papel como el eje articulador de las políticas educativas en Nogales, al demostrar que la suma de voluntades entre la academia y las autoridades municipales y del Estado es la ruta para garantizar un futuro sólido para la comunidad estudiantil.