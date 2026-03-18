Fortalecen estrategias educativas en Nogales desde el Consejo Municipal

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Autoridades y académicos impulsan acciones para mejorar la transición y calidad en educación media superior y superior

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/03/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 04:09 PM.