Hijo de adulta mayor asesinada en Nogales es principal sospechoso: FGJES

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La víctima, de 78 años, murió por traumatismo craneoencefálico y torácico; el detenido dio versiones inconsistentes y resultó positivo a drogas, informó la fiscalía

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/03/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 04:51 PM.