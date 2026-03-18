Hijo de adulta mayor asesinada en Nogales es principal sospechoso: FGJES

Identifican autoridades ministeriales a mujer adulta mayor víctima de asesinato, confirman que la causa de su muerte se debió a golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, su hijo de 56 años sigue siendo el mayor sospechoso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se integró carpeta de investigación tras el hallazgo de una mujer sin vida, identificada como Silvia Elena “N”, de 78 años de edad, registrado en un domicilio de la colonia Las Terrazas, en Nogales, Sonora.
En el lugar fue asegurada una persona de interés, quien refirió una versión de los hechos que presenta inconsistencias y actualmente es objeto de investigación, siendo el de nombre Rubén V “N”, de 56 años.
La fiscalía detalla que la causa de la muerte fue determinada como traumatismo craneoencefálico severo y trauma torácico cerrado.
También dio a conocer que la persona asegurada es decir el hijo de la víctima resultó positivo a anfetaminas y metanfetaminas en el examen toxicológico, en los exámenes que se le realizaron y adicionalmente dieron a conocer que al momento del arresto se encontró en posesión de envoltorios de droga.
Este hecho fue reportado por trabajadores de una obra que se realizaba en el domicilio alrededor de las 11:42 horas informando al C5 que en el domicilio entre las calles Terrazas y bulevar del Raquet, había una situación sospechosa.
El informante detalló que notó una actitud muy extraña de quien dijo ser el hijo de la señora para la que trabaja, quien les dijo con inconsistencias que por la noche personas habían entrado a su casa para robar y que habían lastimado a su madre.
En el lugar el hoy retenido dijo a los agentes municipales ser hijo de la señora Silvia E., mismo que presentaba a simple vista heridas cortantes en el cuello y muñecas, diciendo que durante la noche ingresaron unas personas que exigían dinero sin dar mayores detalles.
Ante la situación los agentes ingresaron al domicilio donde encontraron sobre el sofá a una persona del sexo femenino que estaba tapada con una cobija, notando que su cuerpo ya estaba rígido, solicitando de inmediato la presencia del departamento de Servicios Periciales de la FGJE e Sonora.
Cabe mencionar que antes de ser puesto a disposición el sospechoso fue trasladado a bordo de una patrulla al Hospital IMSS Bienestar donde fue atendido de sus lesiones.