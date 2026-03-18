Impulsan créditos para fortalecer ganadería en Nogales

Para fortalecer la actividad productiva del sector ganadero y facilitar el acceso a financiamiento para los productores, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), promueve con ganaderos de Nogales créditos accesibles para la engorda de ganado.
El esquema de financiamiento fue expuesto ante socios de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Nogales, con el propósito de dar seguimiento al Programa Emergente de Financiamiento para Engordadores de Ganado (COSOB), fortalecer la actividad productiva del sector y dialogar con productores sobre sus necesidades para impulsar la economía regional.
La secretaria de la Sagarhpa, Celida López Cárdenas, explicó que este programa forma parte del proyecto nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y permite ofrecer créditos diseñados a la medida de los productores, con condiciones que difícilmente otorga la banca comercial.
Detalló que el programa contempla una bolsa de 360 millones de pesos para Sonora, de los cuales ya se han colocado alrededor de 40 millones de pesos, con la participación de FIRA en la aportación de capital y con el respaldo del Gobierno Federal en el financiamiento de los intereses.
Este esquema se fortalece gracias al rescate del Fideicomiso Ganadero (Fidegan) impulsado por el gobernador Alfonso Durazo, lo que permite que más productores tengan acceso a créditos accesibles y a herramientas financieras para fortalecer la actividad ganadera.
Durante el encuentro, productores y representantes del sector plantearon las necesidades actuales de la ganadería regional y coincidieron en la importancia de ampliar los esquemas de financiamiento para fortalecer la engorda de ganado y la producción de carne en Sonora.
También participaron en la reunión Patricia Leal Santamaría, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Nogales; Malik Murillo Orozco, director general de Sidegan; Luis Alberto López Mazón, productor ganadero. Asimismo, se reconoció el apoyo del alcalde Juan Francisco Gim Nogales por su respaldo a los productores ganaderos de esta frontera.