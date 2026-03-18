Impulsan créditos para fortalecer ganadería en Nogales

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Productores acceden a financiamiento accesible para engorda de ganado mediante programa estatal y federal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 10:21 AM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 10:50 AM.