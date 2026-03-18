Llaman a no publicar vacaciones en redes para evitar robos en Semana Santa

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Seguridad Pública de Nogales emite recomendaciones para prevenir delitos y accidentes durante el periodo vacacional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/03/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 04:20 PM.