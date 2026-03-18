Llaman a no publicar vacaciones en redes para evitar robos en Semana Santa

Evitar la difusión de las vacaciones familiares en redes sociales y no manejar tras haber ingerido bebidas embriagantes, son algunas de las principales recomendaciones del Comisario de Seguridad Pública en Nogales, Sonora, Luis Arturo Corrales, con la intención de prevenir cualquier incidente durante los próximos días de asueto por Semana Santa.
El comisario manifestó estas medidas buscan prevenir que personas que se dedican al robo de casa de habitación identifiquen viviendas vulnerables en tiempo real, así como la ubicación y el tiempo de ausencia de los propietarios, y si bien se mantendrá la vigilancia en las colonias, la dirección es avisar a los vecinos o un familiar de confianza y en caso de algún incidente marcara los números de emergencia 911.
Una de las principales recomendaciones es no anunciarse en las redes, el decir que voy de vacaciones, el decir que ya dejé mi casa sola, el decir que ya voy en tal ubicación, pues es estar anunciando que dejaste tu casa y estar diciendo que ya me retiré y que voy a tanto tiempo y ya puedes disfrutar. Vamos a decir, ya puedes tú, persona que se dedica a robar, pues que tienes libre el acceso a mi domicilio. Yo creo que es una de las principales recomendaciones, el dejar de publicar en redes sociales en donde andamos, el dejar de publicar que no estoy en mi domicilio, recomendó.
En cuanto al uso de vehículos como cuatrimotos y razers, informó que su uso está permitido en zonas recreativas y queda estrictamente prohibido su circulación tanto en carreteras estatales como dentro del casco urbano, de acuerdo con lo estipulado por la ley de tránsito vigente.
Claro que sí, esos carruseles sí están contemplados y de suma importancia, sobre todo para prevenir los accidentes de tránsito, sobre todo porque ya vemos nosotros en las tardes, ya después de que terminó el día, pues sí, verdad, vienen personas bajo los influjos que vienen y pueden provocar un accidente. Los carruseles son muy importantes y los vamos a tener de diario mientras tengamos nosotros personas vacacionando o que salen de día al campo, explicó el Comisario.