Nogales alcanza récord histórico en recaudación del predial

La Tesorera Municipal de Nogales Julia Patricia Huerta Rivera informó que la ciudad alcanzó cifras históricas en la recaudación del impuesto predial durante el primer trimestre del año, al lograr ingresar cerca de 90 millones de pesos, que representa la regularización de aproximadamente 29 mil claves catastrales, cifra que anteriormente tomaba un año completo en alcanzarse.
Enfatizó que, derivado de este desempeño, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) ha incluido a Nogales en el ranking de los 100 municipios con mayor eficiencia recaudatoria en materia de predial en el país.
Es importante mencionar que los otros municipios suelen ser capitales o ciudades turísticas con montos mucho más elevados, estar en este ranking es gracias al esfuerzo recaudatorio y a la excelente respuesta ciudadana a nuestras campañas, sostuvo Julia Huerta.
“Se ha visto una dinámica donde se incrementan las cuentas que se ponen al corriente, y esto genera un efecto beneficioso para las arcas del Ayuntamiento y para la ciudadanía con respecto a la certeza patrimonial que pueden tener con el pago del predial”, agregó.
Como parte de la dinámica de primavera, como incentivo adicional, los contribuyentes cumplidos pueden participar en una tómbola de premios que incluye kits de semillas, así como llaveros y cupones de descuento adicionales.
Además, se mantiene activo el programa “La Tesorería en tu colonia”, con módulos móviles que visitan diversos sectores los días miércoles y sábados para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones fiscales y brindar certeza patrimonial a las familias.