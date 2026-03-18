Nogales alcanza récord histórico en recaudación del predial

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El municipio ingresó cerca de 90 mdp en el primer trimestre y se posiciona entre los más eficientes del país

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/03/2026 03:16 PM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 03:30 PM.