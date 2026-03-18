Nogales celebra plantación del árbol número 1,000 en La Mesa

Un paso firme hacia la consolidación de pulmones urbanos se logró este día con la plantación del del árbol número 1,000 en la Unidad Deportiva Bicentenario, de la colonia La Mesa, evento que forma parte de los esfuerzos de reforestación masiva y fue encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por autoridades binacionales y locales, para sembrar los últimos 5 ejemplares de esta etapa, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de los Bosques.
La iniciativa, fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con el apoyo del cuerpo de regidores, así como la comuna en general, la cual tiene como objetivo el transformar el entorno de las zonas habitacionales más pobladas de la frontera, por lo que el titular de esta dependencia Jorge Medina, destacó que este esfuerzo no se limita a la colocación de plantas, sino a la creación de un ecosistema que ofrezca sombre, aire limpio y una barrera natural contra los efectos del cambio climático para las familias en el sector.
Con la plantación del árbol número 1000 en esta unidad la meta o bicentenario, damos un paso firme hacia un Nogales más verde, más fresco y lleno de vida. Cada árbol que sembramos no es solo una planta, es sombra para nuestras familias, aire limpio para nuestros hijos y una esperanza frente a los efectos del cambio climático, compartió Medina.
Hay un dicho que dice actúa localmente, para que globalmente tengamos resultados, entonces hay que pensar globalmente, globalmente y que aquí en Nogales sea la esperanza de esos árboles que se siembran, gracias a todos los emprendedores, a todos los empresarios, que a través de sus programas y cumplimiento con la normatividad, pero más que cumplimiento con la normatividad, que lo hagan por conciencia en sembrar un árbol, que sigamos avanzando, gracias a la industria por ocuparse y preocuparse en reducir las emisiones a la atmósfera, mencionó el Alcalde.