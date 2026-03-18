Promueven unidad y apoyo a mujeres en Nogales con programa “Mujeres al 100”

...

La iniciativa brinda asesoría, acompañamiento y herramientas para fortalecer el desarrollo y liderazgo femenino

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 10:50 AM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 11:30 AM.