Promueven unidad y apoyo a mujeres en Nogales con programa “Mujeres al 100”

Las mujeres tienen un papel muy importante en la sociedad y por ello es necesario buscar la unidad y su protección a través de programas motivacionales, destacó Angélica Burgos Garay.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la coordinadora del proyecto Mujeres al 100 de Nogales sostuvo una plática con vecinas de la colonia Colosio de esta frontera, informándolas de los apoyos a los que pueden acceder al integrarse a la organización.
Nuestro interés es apoyar y respaldar a las mujeres con asesorías, orientación en diversos temas...así como la gestión ante las instancias institucionales para la solución a su problemática, comentó.
Nuestro interés es apoyar y respaldar a las mujeres con asesorías, orientación en diversos temas...así como la gestión ante las instancias institucionales para la solución a su problemática, comentó.
El proyecto Mujeres al 100 está presente en la mayoría de los municipios del estado, indicó; está presidido por la doctora Patricia Patiño e integrado por mujeres profesionistas y una amplia gama de perfiles académicos y sociales.
Por medio de la asesoría profesional se brindan los apoyos que las mujeres necesitan, comentó, con el acompañamiento necesario para fortalecer los liderazgos femeninos.
A través de Mujeres al 100 se proporcionan las herramientas que permitan, agregó, el desarrollo pleno de las niñas, adolescentes y madres jefas de familia, así como personas de la tercera edad.
El trabajo es permanente en todos los sectores de Nogales, añadió, insistiendo en que las mujeres no están solas y pueden contar con el respaldo de una organización a nivel estatal.