Refuerzan apoyo a paisanos en Nogales por temporada de Semana Santa

Garantizar un trayecto seguro y sin incidentes para los connacionales que cruzan la frontera, es la prioridad del Consulado de México en Nogales, Arizona, ante el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, esto mediante el refuerzo de los canales de comunicación directa, que busca dar a los viajantes certidumbre de que su camino a los diferentes destinos del país, estarán respaldados por una coordinación binacional estrecha.
Marcos Moreno Báez, titular de esta oficina diplomática, indicó que con el relanzamiento del programa “Héroes Paisanos” se ha marcado el inicio de una estrategia donde la oficina consular realiza de manera más intensa, sus mensajes hacia esta población, ya que según las autoridades el objetivo es establecer un vínculo inmediato con los ciudadanos para evitar confusiones sobre a quién dirigirse en caso de cualquier eventualidad durante su trayecto por nuestro país.
Lo que queremos es que haya un canal absolutamente directo con las autoridades, que ya no existan intermediarios, que ya no haya confusión sobre a quién tenemos que dirigirnos en caso de alguna eventualidad. Pero bueno, es reforzar la comunicación con la ciudadanía, con nuestras y nuestros connacionales, y afortunadamente hemos visto ese acercamiento mucho más puntual, sobre todo a raíz de la coyuntura en la que nos encontramos en Estados Unidos en estos momentos, mencionó el alcalde.
Invitó a los ciudadanos de ambos países a no dejarse llevar por las noticias falsas que buscan generar temor en la comunidad migrantes, por lo que el consulado reiteró que sus oficinas mantienen una política de puertas abiertas y los exhortó a informarse directamente en las fuentes oficiales para aprovechar los servicio y apoyos disponibles.
La invitación es que se sigan acercando al Consulado Federal de México, que estamos allí para servirles absolutamente y que, bueno, cuenten, por supuesto, siempre con el respaldo de nuestra representación en Nogales, Arizona, manifestó.