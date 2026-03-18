Retiran vehículos “chatarra” para liberar vialidades en Nogales

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Tránsito Municipal intensifica operativos tras denuncias ciudadanas en la colonia Embarcadero

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/03/2026 03:37 PM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 03:40 PM.