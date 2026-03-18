Retiran vehículos “chatarra” para liberar vialidades en Nogales

Como parte del programa permanente para garantizar el libre tránsito y la seguridad de los peatones, la Jefatura de Tránsito Municipal de Nogales, Sonora, bajo la dirección del Comandante Eliseo Estrada, intensificó los operativos de retiro de vehículos en estado de abandono, conocidos comúnmente como “chatarra”.
La acción más reciente tuvo lugar en la colonia Embarcadero, derivado de una denuncia ciudadana que señalaba la obstrucción de la circulación en la calle Puerto Peñasco, por lo que, en el sitio, oficiales de vialidad detectaron la acumulación de unidades motrices al exterior de un taller de carrocería.
El saldo de esta intervención incluyó el aseguramiento de 3 vehículos remolcados, de unidades que se encontraban en la vía pública y fueron retiradas mediante el uso de grúas tras agotarse los tiempos de notificación; mientras que, tras la presencia de la autoridad, el propietario del establecimiento procedió a movilizar por cuenta propia otros vehículos que también invadían la rúa.
Desde el compromiso con la seguridad vial, el Comandante Eliseo Estrada reiteró que estos operativos son permanentes y buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino eliminar focos de inseguridad y obstáculos que pongan en riesgo a conductores y transeúntes.
La vía pública no es extensión de los talleres mecánicos, atendemos el llamado de los vecinos para asegurar que las calles de Nogales sean espacios seguros y transitables, destacó Estrada Muñiz
Expuso que, con estas acciones operativas y de seguimiento a las denuncias de la ciudadanía, el Gobierno de la ciudad reafirma su compromiso con el ordenamiento vial y la atención directa a los reportes de la comunidad.