Unen esfuerzos para que niña nogalense retome tratamiento médico en EU

Con el objetivo de que la niña Blessing Azul Prieto Carrillo, de 9 años, pueda retomar su tratamiento médico especializado en Estados Unidos, el Ayuntamiento de Nogales y la organización internacional Nogales Shriners unieron esfuerzos para agilizar los trámites necesarios que permitan continuar con sus cirugías de injertos de piel.
El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, informó que ya se registran avances importantes en el proceso, entre ellos la gestión del pasaporte mexicano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Con el apoyo del personal de esta dependencia en Nogales, se busca acelerar la entrega del documento para que Blessing y su abuela, Dora Alicia Mendoza Morales, puedan avanzar sin contratiempos en el proceso migratorio.
Por su parte, Omar David Ramírez, representante de Nogales Shriners, confirmó que la organización apadrinará el caso y brindará acompañamiento para agilizar el trámite de visado, lo que permitirá que ambas puedan viajar a recibir la atención médica requerida. Cabe señalar que Blessing ya había sido atendida por Shriners en 2018 en Sacramento, California, por lo que este apoyo representa la reactivación de un tratamiento esencial que se vio interrumpido en los últimos años debido a complicaciones con permisos humanitarios.
La señora Dora Alicia Mendoza Morales expresó su agradecimiento por el respaldo recibido, señalando que, tras un periodo difícil en el que las lesiones en la pierna de su nieta se han agravado, este apoyo representa “una lucecita de esperanza” para su recuperación.
Asimismo, el representante de Shriners invitó a la comunidad a acercarse a sus oficinas ubicadas en el Hospital Bienestar en caso de conocer a menores con padecimientos como labio leporino o paladar hendido que requieran atención médica especializada.
Finalmente, el secretario del Ayuntamiento reiteró que el Gobierno Municipal continuará acompañando a la familia en cada etapa administrativa y logística, con el propósito de que Blessing Azul pueda recibir la atención médica urgente que necesita para su bienestar y desarrollo.