Unen esfuerzos para que niña nogalense retome tratamiento médico en EU

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Autoridades y organización internacional agilizan trámites para que Blessing Azul continúe sus cirugías especializadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 11:57 AM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 12:00 PM.