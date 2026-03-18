Vinculan a proceso a mujer por desaparición en Nogales; habría ordenado el crimen en 2023

Una mujer que fue detenida por la AMIC Nogales fue vinculada a proceso por ordenar la desaparición de un residente de la colonia La Mesa en el 2023 además del delito por asociación delictuosa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Lorena "N", de 45 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición de persona cometida por particulares y asociación delictuosa, en agravio de Marcelino "N", en Nogales.
De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2023, aproximadamente a las 12:00 horas, en el cruce de calle Juníperos y Juan Bautista de Anza, en la colonia La Mesa, donde la imputada señaló e identificó a la víctima ante dos sujetos identificados como Junior "N" y Hudan Samael "N", quienes arribaron al sitio a bordo de una vagoneta.
Según lo establecido en la imputación, ambos individuos descendieron del vehículo portando arma de fuego, para posteriormente someter y privar de la libertad a la víctima mediante el uso de la fuerza, obligándola a subir al vehículo en contra de su voluntad, retirándose del lugar con rumbo desconocido.
Desde esa fecha se desconoce la suerte y el paradero de la víctima, motivo por el cual los hechos se investigan bajo el tipo penal de desaparición de persona cometida por particulares.
Las indagatorias establecen además que los imputados forman parte de una asociación integrada por múltiples personas que se organizaron para la comisión de actividades delictivas, quienes además portaban armas de fuego.
De acuerdo con los antecedentes integrados en la carpeta de investigación, el pasado 12 de marzo de 2026 se celebró audiencia inicial de formulación de imputación, derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).
Tras el análisis de los argumentos y elementos presentados por la representación social, el Juez de Control resolvió vincularla a proceso por ambos delitos, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada.