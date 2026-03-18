Vinculan a proceso a mujer por desaparición en Nogales; habría ordenado el crimen en 2023

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La imputada de 45 años enfrenta cargos por desaparición de persona y asociación delictuosa, tras ser señalada como quien identificó a la víctima para su privación de la libertad; permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 18/03/2026 05:07 PM.