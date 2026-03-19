Alcalde Nogales abre operativo 'Héroes Paisanos Semana Santa 2026' para proteger migrantes mexicanos

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Autoridades de los tres niveles de gobierno dieron inicio al programa en la garita Puerta México, con el objetivo de brindar seguridad, orientación y atención a connacionales durante el periodo vacacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 12:44 PM.