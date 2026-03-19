Alcalde Nogales abre operativo 'Héroes Paisanos Semana Santa 2026' para proteger migrantes mexicanos

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales participó en el banderazo de inicio del operativo “Héroes Paisanos Semana Santa 2026”, programa federal orientado a brindar atención, orientación y seguridad a connacionales que ingresan al país durante este periodo vacacional.
El arranque de este operativo se llevó a cabo en la garita Puerta México, con la presencia del capitán de fragata C.G. Paulo César Lavín Aldama, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora, así como autoridades de los tres niveles de gobierno.
Durante el evento, el presidente municipal destacó la importancia de la coordinación institucional para garantizar una atención digna a las y los mexicanos que cruzan por esta frontera.
En Nogales estamos listos para recibir a nuestros hermanos mexicanos con respeto, orden y calidez. Este es un esfuerzo conjunto que busca brindarles seguridad y una atención de calidad durante su paso por nuestra ciudad, expresó.
Señaló que este tipo de programas fortalecen la vocación de Nogales como una frontera solidaria y de puertas abiertas, además de reafirmar el compromiso de su administración con el bienestar de las familias que transitan por el municipio.
El trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno es fundamental para que este operativo funcione correctamente. Nuestro compromiso es seguir siendo una ciudad que da la bienvenida y cuida a quienes regresan a su país, añadió.