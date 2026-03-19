Alertan sobre normalización de la violencia escolar en ponencia en Nogales

...

La especialista Melissa Encinas destacó la importancia de la prevención y la sensibilización para combatir el acoso y las amenazas en entornos educativos, durante un encuentro con docentes y autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 02:32 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 02:34 PM.