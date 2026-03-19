Alertan sobre normalización de la violencia escolar en ponencia en Nogales

En un esfuerzo conjunto por garantizar entornos de aprendizaje seguros y saludables, la psicóloga Melissa Encinas, subdirectora de Prevención del Delito, encabezó una ponencia magistral titulada “Violencia, intimidación y amenazas en el contexto educativo”.
Esto en evento convocado por el Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior, que coordina el maestro Gerardo Soto, también director de la Universidad Binacional, dirigido a personal docente y administrativo, que tuvo lugar en teatro de Imfoculta “Rosalba Romero”.
Durante su intervención, Encinas destacó que el primer paso para combatir estas problemáticas es la sensibilización, de ahí que, alertó sobre cómo muchos jóvenes han llegado a normalizar conductas de violencia y acoso, disfrazándolas de bromas, lo cual invisibiliza el daño real que causan en el desarrollo emocional y bienestar de los estudiantes.
Desde un enfoque multicausal y preventivo, la especialista manifestó que la violencia escolar no es un fenómeno aislado, sino un problema social que requiere atención integral y en este sentido, los nuevos protocolos presentados no solo buscan reaccionar ante incidentes, sino fomentar ambientes basados en respeto mutuo, empatía y diálogo constante.
La prevención comienza con la información y la conciencia, es fundamental que autoridades, docentes y familias unamos esfuerzos para detectar a tiempo y actuar de manera oportuna, afirmó Encinas ante un auditorio concurrido.
Coincidieron que estas acciones de intervención permiten reafirmar su compromiso con la seguridad de la niñez y la juventud, al apostar por la formación de entornos educativos donde la única preocupación de los alumnos sea su crecimiento académico y personal.