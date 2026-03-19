Celebrará Asociación Down Nogales el Día del Síndrome de Down con actividades inclusivas

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Con una caravana y campañas de sensibilización como el uso de calcetas disparejas, la organización busca fomentar la inclusión y visibilizar los retos de las personas con esta condición

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/03/2026 02:01 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 02:08 PM.