Celebrará Asociación Down Nogales el Día del Síndrome de Down con actividades inclusivas

La Asociación Down de Nogales, encabezada por su presidenta Martha Moreno y su directora Laura Rodríguez, se prepara para celebrar su legado y el Día Internacional del Síndrome de Down este 21 de marzo con una serie de actividades que buscan sensibilizar a la sociedad civil.
Lo que comenzó como un sueño compartido entre un grupo de madres hace 18 años, hoy es el pilar de la inclusión para la comunidad con Síndrome de Down en esta frontera desde un legado de perseverancia.
La asociación nació ante la carencia de espacios especializados en la ciudad y a decir de Laura Rodríguez, surgió de un sueño y de una carta que escribieron para sus hijos al expresar todo lo que querían para ellos, al precisar que, en aquel entonces, los beneficiarios eran niños; hoy, muchos de ellos son adultos jóvenes que enfrentan nuevos retos, como la inclusión laboral.
A lo largo de casi dos décadas, la agrupación ha pasado de rentar espacios temporales a consolidar una infraestructura propia en el sector El Greco, donde ofrecen terapias vitales sobre lenguaje, apoyo psicológico, fisioterapia y talleres ocupacionales, como elaboración de pulseras, manzanas con chile y repostería.
Queremos que la gente sienta lo que nuestros hijos sienten cuando los miran raro en la calle. Que se pongan las calcetas, vayan al súper y entiendan que ser diferentes no nos quita el derecho de ser iguales en dignidad, expresó conmovida la directora Rodríguez.
Con los retos hacia el futuro y a pesar de los avances, Martha Moreno destacó que el desafío actual es la autonomía económica de la asociación, que opera como una institución de asistencia privada, por lo que agradeció a las familias que siempre colaboran en sus actividades y aprovechar invitación también a próxima cena-baile en mayo para recaudar fondos que permitan mantener las terapias a bajo costo para las familias nogalenses.