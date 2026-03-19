Choque en colonia CTS-Croc deja dos personas lesionadas

Dos personas resultaron con lesiones luego de que participaran en un choque entre los vehículos que conducían por calles de la colonia CTS-Croc.
De acuerdo con la información oficial el percance ocurrió aproximadamente a las 12:15 horas cuando se informó al 911 sobre el choque entre dos vehículos suscitado por la calle Francisco Partida y Leticia Varela.
Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes observaron que se trató de una vagoneta Chevrolet Equinox de color blanco y Mercury de color obscuro.
En el lugar el responsable informó que al circular en su camioneta Equinox por la calle Leticia Varela, que es una loma pronunciada, se quedó sin frenos, no pudo detenerse hasta que se impactó con el vehículo Ford Explorer, que era conducido por una mujer.
Ambos conductores resultaron con lesiones, siendo auxiliados por socorristas de la Cruz Roja quienes los trasladaron a recibir atención médica.