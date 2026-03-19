Choque en colonia CTS-Croc deja dos personas lesionadas

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El accidente ocurrió tras la presunta falla de frenos de una camioneta que impactó a otro vehículo; ambos conductores fueron trasladados para atención médica

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/03/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 04:56 PM.