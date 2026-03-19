Emiten alerta por altas temperaturas en Sonora; piden prevenir golpe de calor

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La Secretaría de Salud advirtió sobre un incremento anticipado del calor en la entidad y llamó a reforzar medidas de hidratación y protección, especialmente en grupos vulnerables y trabajadores expuestos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/03/2026 01:59 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 02:01 PM.