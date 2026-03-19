Emiten alerta por altas temperaturas en Sonora; piden prevenir golpe de calor

Ante el pronóstico de un incremento considerable en las temperaturas para esta semana en la entidad, la Secretaría de Salud Pública (SSP) de Sonora emitió un aviso urgente a la población para reforzar las medidas de prevención contra la deshidratación y el golpe de calor.
El doctor Plácido Bernardo Ramírez Uribe, responsable estatal del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, advirtió que las condiciones climáticas extremas se manifiestan de manera anticipada en Sonora en comparación con el resto del país, lo que obliga a una vigilancia más estricta de los grupos vulnerables.
El especialista enfatizó que quienes trabajan a la intemperie, como jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción, son los más expuestos, de ahí la recomendación es clara sobre la importancia de hidratarse constantemente, incluso si no se siente sed, y realizar pausas frecuentes bajo la sombra para mitigar la fatiga térmica.
Las recomendaciones puntuales son evitar la exposición, mantenerse hidratado y protegerse; si vemos a una persona desorientada en la calle, hay que llamar al 911 para que reciba atención oportuna, señaló Ramírez Uribe.
La Secretaría hizo un llamado enérgico a evitar dejar solos a menores de edad y a personas de la tercera edad, ya que su capacidad de termorregulación es menor y pueden descompensarse con rapidez, al precisar signos de alerta que incluyen mareo, sed intensa, piel seca y caliente, o desorientación.
Las autoridades exhortaron a la comunidad a mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales y actuar con rapidez ante cualquier síntoma de insolación para evitar desenlaces fatales.