Heptatlón Juvenil de Nogales se consolida como modelo estatal de prevención

Personal del Departamento de Prevención del Delito de Seguridad Pública en Nogales participó recientemente en un encuentro intermunicipal en Benjamín Hill, con el objetivo de compartir las estrategias que han hecho del Heptatlón Juvenil un programa replicable y solicitado por otras comunidades del norte de Sonora.
Lo que inició como un semillero de valores y disciplina en las calles de Nogales, hoy se consolida como un referente de prevención a nivel estatal con acciones de réplica en favor de las comunidades, resaltó el Comandante Francisco Cota, coordinador del grupo.
Como parte del intercambio de estrategias por la juventud, durante la jornada, los representantes nogalenses expusieron cómo la formación integral, basada en el deporte y el fomento de valores, ha logrado rescatar espacios públicos y transformar el proyecto de vida de cientos de niñas, niños y jóvenes.
La delegación de la ciudad fronteriza fue recibida por las autoridades locales, encabezadas por la Presidenta Municipal de Benjamín Hill, Yessica Yuridia Barraza Celaya, y el Jefe de la Policía Municipal, Comandante Jesús Alejandro López Cerecer, y como encargadas del programa en lo local Leticia Martínez y Evlin Sabori.
Desde la pasión por lo que hace y respaldo institucional, el Comandante Francisco Cota destacó que el interés de otros municipios nace del impacto real que se observa en la juventud tras el impacto que caracteriza de años de liderar este esfuerzo.
No se trata solo de deporte, es una labor de corazón y compromiso constante, estamos listos para colaborar y llevar esta chispa de prevención a cada rincón de Sonora donde se busque proteger a nuestros jóvenes, puntualizó, al mencionar que este programa ya se lleva también en los municipios de Tubutama, Altar, Caborca y se ha llevado también a Santa Cruz.
Manifestó que, este esfuerzo de vinculación intermunicipal no sería posible sin la voluntad política del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, quien ha instruido que los casos de éxito de la frontera sirvan como puente para construir entornos más seguros en toda la región.
De ahí que, el Heptatlón Juvenil de Nogales deja de ser solo un programa local para convertirse en una política pública de prevención del delito con sello de exportación, al demostrar que la colaboración entre municipios es la clave para generar oportunidades positivas para la juventud sonorense.