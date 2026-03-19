Heptatlón Juvenil de Nogales se consolida como modelo estatal de prevención

...

Autoridades de Seguridad Pública compartieron en Benjamín Hill las estrategias del programa, cuyo impacto en la juventud ha permitido su réplica en varios municipios de Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/03/2026 02:10 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 02:13 PM.