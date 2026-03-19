Investigan presunto envenenamiento de dos perros en colonia San Carlos de Nogales

Los cuerpos de dos perros presuntamente envenenados tendidos en la vía pública en la colonia San Carlos, fueron asegurados por elementos de la policía municipal de Nogales, comisionados a la Unidad de Protección y Bienestar Animal.
Este hecho se documentó alrededor de las 13:04 horas cuando residentes de dicho sector reportaron al 911 sobre sobre la presencia de estos dos animales.
Por tal motivo elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la calle San Benito Norte de la colonia señalada donde pudieron confirmar el llamado.
En el lugar observaron un perro macho de color beige con manchas negras que se encontraba tendido sobre la calle debajo de un pick up, metros adelante localizaron a una perra de color negro que se encontraba en situación similar en un pasillo de un domicilio.
En ambos casos se presume que los canes presentaron signos de envenenamiento, por lo que los elementos procedieron a dar aviso del caso a Servicios Periciales de la FGJE de Sonora, para que se realizarán las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento se desconoce si existen señalamientos de presuntos responsables.