Investigan presunto envenenamiento de dos perros en colonia San Carlos de Nogales

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Elementos de Protección y Bienestar Animal aseguraron los cuerpos de los canes localizados en la vía pública; autoridades periciales ya indagan el caso y no se reportan responsables

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 11:50 AM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 11:55 AM.