Llama Ayuntamiento de Nogales a denunciar riesgos ambientales

El Ayuntamiento de Nogales hizo una invitación a la ciudadanía a denunciar los incidentes que puedan considerarse un riesgo ambiental, como lo fue en su momento las asfaltadoras cercanas al camino al Saric y un nuevo señalamiento de los colonos de las inmediaciones de la colonia Nuevo Nogales.
Hipólito Sedano Ruiz, secretario de la comuna manifestó que como ha sido el caso en anteriores incidentes, la Secretaría, actúa de manera inmediata por medio de Protección Civil Municipal, cuando se trata de acciones que generen contaminación desmedida o que afecten a algún sector poblacional, por lo que reiteró al momento de tener conocimiento sobre las acciones se les da seguimiento oficial.
El día de hoy, de manera inmediata, el área de protección civil municipal ya cedió a la tarea de acercarse al lugar, ya les compartimos algunos videos que los mismos ciudadanos nos hicieron llegar, así como imágenes que muestran la forma como está operando, las emisiones a la atmósfera que está emitiendo, valga la redundancia, y por supuesto que se van a tomar acciones inmediatas sobre este tema. Es un tema que se va a abordar si es necesario suspender la operación de este negocio, como ya se hizo con el negocio anterior de asfalto que estuvo trabajando en meses anteriores por allá muy cercano a La Mesa, mencionó el secretario.
Mencionó que, si bien existe vigilancia de manera permanente, los elaboradores de este tipo de materiales que están conscientes de la falta de cuidado en sus procesos, optan por montar sus operaciones en sitios de difícil acceso o lejos de los ojos de las autoridades, por lo que reiteró a los ciudadanos denunciar a los números de emergencia 911 cualquier acto sospechoso que involucre un daño al medio ambiente y por relación a los habitantes de la frontera.
Cualquier situación que los ciudadanos adviertan, en cualquier punto del municipio, no solamente de la ciudad, sino del municipio, que consideren que pudiera estar contaminando el medio ambiente o estuviera causando un daño a los predios comunes que tenemos, por supuesto que deben de hacer un llamado al 911. El 911 inmediatamente genera un folio, y es un folio que se tiene que atender y resolver por parte de Protección Civil. Tenemos un área de Protección Civil fortalecida en el municipio, con más elementos operando las 24 horas del día, los 365 días del año, y estamos dedicados a trabajar justamente en estos temas. Así es que, no duden en tomar el teléfono, hacer un llamado al 911, y con toda seguridad estaremos atendiéndolo de manera inmediata, mencionó.