Llama Ayuntamiento de Nogales a denunciar riesgos ambientales

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Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a reportar emisiones contaminantes y actividades irregulares, advirtiendo que podrían aplicarse sanciones o suspensiones a negocios que incumplan la normativa

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/03/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 04:44 PM.