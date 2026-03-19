Niños de Nogales desfilan en vibrante color de primavera

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Cerca de 400 niños participaron con creativos disfraces en un recorrido por la avenida Álvaro Obregón, en un evento que destacó la convivencia familiar y la alegría de la temporada

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/03/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 04:33 PM.