Niños de Nogales desfilan en vibrante color de primavera

Un desfile lleno de color y alegría, se llevó a cabo este jueves en el marco del inicio de la primavera, en donde alrededor de 400 pequeñitos acompañados de sus padres y familiares, inundaron vestidos de gatos, perros, leones, mariposas y una gran variedad de animales, la avenida Álvaro Obregón, para disfrute de los cientos de espectadores.
La iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Nogales, a través de la oficina de Acción Cívica y con el desinteresado apoyo de 8 preescolares de la frontera, fue todo un éxito en convocatoria y presentaciones, las cuales los pequeñitos ejecutaron de manera continua en su paso por esta transitada rúa.
Desde temprana hora, cientos de padres acudieron con sus pequeños al llamado del desfile y la emoción, al primer cuadro de la ciudad y era notorio el amor con el cual, todos y cada uno del os disfraces fueron elaborados por los cuidadores de los pequeños, con una variedad importante de figuras y decoraciones, que se extendieron también a bicicletas, patines y vehículos de batería.
Durante su discurso el presidente municipal, Juan Gim Nogales, acompañado de su señora esposa y presidenta del DIF local, Griselda Quintero, felicitó a los asistentes por su generosidad de compartir con toda la comunidad la alegría de ver a los cientos de pequeñitos con vistosos atuendos mejorando el día para muchos ciudadanos, todo esto en honor del inicio de la primavera.
Pues es una bonita primavera, pero también es la unidad que genera la primavera con todos ustedes. Por eso, bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos ustedes en esta bonita primavera. A todas las familias que acompañan a sus niños. O todos los niños que acompañan a su mamá. A todas las escuelas que se dieron cita el día de hoy. Aquí gracias, Griselda, por acompañarme. Gracias, director Jonathan, secretario y los directores de Imfoculta, Nadir y Edgar de Educación. Pues sean ustedes todos bienvenidos. Se va a reconocer aquí a cada uno de ustedes a los que participan. Para darle la bienvenida a la bonita primavera, mencionó el Alcalde.