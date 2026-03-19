Realizan en Nogales foro “Mujeres que Inspiran” para visibilizar su papel en la sociedad

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Autoridades y especialistas participaron en este encuentro organizado por Prevención del Delito, enfocado en promover la equidad, la conciencia social y el reconocimiento del rol de la mujer

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/03/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 19/03/2026 05:02 PM.