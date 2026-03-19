Realizan en Nogales foro “Mujeres que Inspiran” para visibilizar su papel en la sociedad

La Subdirección de Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales, Sonora, realizó el primer foro “Mujeres que Inspiran”, con la participación de representantes de diversas dependencias gubernamentales de la localidad.
El evento se llevó a cabo en el auditorio de Seguridad Pública, Sebastián Pastrana, a donde acudió personal de instituciones civiles y estudiantes de nivel universitario entre otros invitados especiales, como regidores y directivos de otras dependencias.
La titular del área y organizadora del evento, Melissa Encinas Romero, informó que estas conferencias forman parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, y tienen el objetivo de visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Así es, el día de hoy nos encontramos aquí en el Auditorio Sebastián Pastrana de Seguridad Pública Municipal, estamos realizando nuestro primer foro en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, es un evento organizado por Prevención del Delito.
Principalmente, el evento del día de hoy nos estamos apoyando con el área de UNAVIM, donde se trabajan todos los casos de violencia familiar, en tentativas de suicidio, dándole seguimiento a los casos de las víctimas, pero también a los agresores, explicó Encinas.
Principalmente, el evento del día de hoy nos estamos apoyando con el área de UNAVIM, donde se trabajan todos los casos de violencia familiar, en tentativas de suicidio, dándole seguimiento a los casos de las víctimas, pero también a los agresores, explicó Encinas.
Dijo que fueron cuatro mujeres que desempeñan su labor de una manera relevante en nuestra comunidad las encargadas de exponer sus actividades.
La primera de ellas es la comandante Araceli Ramos, ella es la encargada del Grupo DARE, y tiene una carrera larga sobre el trabajo en prevención que ha hecho principalmente con niñas, niños y jóvenes. También nos acompaña la licenciada Silvia Barriga Santo, Ella trae información como jurídico acerca de todos los casos que pudieran verse relacionados con la mujer.
Nos acompaña también la doctora Sonia Sotomayor-Peterson, ella es investigadora del área de UNAVIM en prevención del delito. Ella hace todo tipo de investigación referentes a violencia, a consumo de drogas, a adicciones, y ahora en tentativas y suicidios consumados y nos acompaña Ramona Ayala, ella es la encargada de Madres Buscadoras. También contando su testimonio y la labor que ella ha hecho con la comunidad aquí en Nogales, con las personas que tienen ese tipo de problemáticas familiares.
Para nosotros es muy importante primeramente que ellos concienticen, que aprendan la importancia del papel de la mujer en la sociedad. Por eso el evento no lo cerramos nada más a autoridades, no lo cerramos nada más a puras mujeres, sino que decidimos incluir jóvenes, también adultos, personas que hacen desempeño en el área laboral, hombres y mujeres, para que ellos tengan la oportunidad de conocer que una mujer puede llegar realmente lejos que puede tener gran influencia en la sociedad y que a la vez que ellos puedan aprender todos estos temas, y lo repliquen en el entorno donde se desenvuelven, ya sean en sus escuelas, en sus casas, o en su círculo cercano social, mencionó.
Nos acompaña también la doctora Sonia Sotomayor-Peterson, ella es investigadora del área de UNAVIM en prevención del delito. Ella hace todo tipo de investigación referentes a violencia, a consumo de drogas, a adicciones, y ahora en tentativas y suicidios consumados y nos acompaña Ramona Ayala, ella es la encargada de Madres Buscadoras. También contando su testimonio y la labor que ella ha hecho con la comunidad aquí en Nogales, con las personas que tienen ese tipo de problemáticas familiares.
Para nosotros es muy importante primeramente que ellos concienticen, que aprendan la importancia del papel de la mujer en la sociedad. Por eso el evento no lo cerramos nada más a autoridades, no lo cerramos nada más a puras mujeres, sino que decidimos incluir jóvenes, también adultos, personas que hacen desempeño en el área laboral, hombres y mujeres, para que ellos tengan la oportunidad de conocer que una mujer puede llegar realmente lejos que puede tener gran influencia en la sociedad y que a la vez que ellos puedan aprender todos estos temas, y lo repliquen en el entorno donde se desenvuelven, ya sean en sus escuelas, en sus casas, o en su círculo cercano social, mencionó.
Claro que es importante mencionarlo para que ellos aprendan, que no nada más se disminuyan al roll que les implica la sociedad si no que aprendan el respeto que hay con la mujer la equidad que se puede lograr y hora si trabajar como equipo por el bien de la sociedad, culminó.