Accidentes en motocicleta dejan a dos menores lesionados en Nogales

Dos adolescentes resultaron con lesiones uno de ellos de gravedad luego de accidentarse tras conducir en motocicletas en dos hechos distintos registrados en Nogales, Sonora.
De un hecho similar suscitado en días pasados en la colonia Lomas de Fátima otro menor se encuentra hospitalizado en estado de coma.
El primero de los casos se reportó a las autoridades siendo las 02:00 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron se trasladaron al Hospital General Zona 5 del IMSS, donde reportaban la internación de una joven adolescente lesionada por caída de motocicleta.
Una vez en el lugar se entrevistaron con Silvia E. quien les argumentó que horas antes se encontraban en una fiesta cuando fue alertada que su hermana de 16 años había sufrido un accidente en una cuatrimoto donde sufrió un desmayo.
Dijo que en el momento le pidió auxilio a su primo quien las llevó al hospital a recibir atención médica, lugar donde su hermana menor fue valorada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
Solo minutos después siendo las 02:36 horas dicha autoridad acudió a las instalaciones del Hospital IMSS Bienestar donde reportaban un joven adolescente lesionado por caída de motocicleta.
Al estar en el lugar se entrevistaron con Ernestina de 50 años de edad, la cual les manifestó que la persona lesionada es su hijo menor de 16 años de edad y que minutos antes había sido alertada por su yerno de que su hijo le había tomado la motocicleta sin permiso sufriendo un accidente.
Dijo que el menor se impactó contra la pared de su domicilio en la calle Estado de Chihuahua de la colonia Del Valle, lo que provocó que saliera impulsado contra el camino de terracería, resultando con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
En este caso la madre del adolescente se negó a firmar cualquier documento ya que dijo no sabía bien cómo sucedieron los hechos.
En ambos casos las autoridades preventivas informaron de los hechos al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.