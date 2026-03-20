Accidentes en motocicleta dejan a dos menores lesionados en Nogales

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En hechos distintos registrados durante la madrugada, dos adolescentes resultaron heridos; uno de ellos se encuentra grave, mientras otro caso reciente mantiene a un menor en coma

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 11:48 AM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 11:54 AM.