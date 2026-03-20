Agreden a mujer de 55 años en colonia Jardines del Bosque

Una mujer adulta fue atacada por dos de sus vecinas quienes la sorprendieron al caminar por la vía publica en calles de la colonia Jardines del Bosque en Nogales, Sonora.
El informe policial detalla que siendo las 23:26 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al Hospital General Zona 5 del IMSS en la colonia Siglo XXI, donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar se entrevistaron con Agustina de 55 años, quien les manifestó que momentos antes al encontrarse caminando por la avenida de los Maestros a la altura de un parque en dicho sector fue sorprendida por dos mujeres que conoce con los nombres de Karina y Lupita.
Dijo que ambas sin mediar palabras comenzaron a golpearla con pies y manos hasta tirarla al suelo donde continuaron agrediéndola hasta dejarla tendida y huir del lugar corriendo.
Detalló que se trasladó por sus propios medios al hospital donde fue valorada de su lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo la vida, situación que dicha autoridad hizo del conocimiento al Centro de Atención Temprana para su investigación.