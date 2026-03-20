Agreden a mujer de 55 años en colonia Jardines del Bosque

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La víctima fue atacada por dos vecinas mientras caminaba por la vía pública; logró trasladarse al hospital donde fue atendida por lesiones que no ponen en riesgo su vida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 05:19 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 05:21 PM.