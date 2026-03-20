Anuncia Azalia Guevara jornada de salud gratuita en Nogales

Con el objetivo de acercar servicios básicos de bienestar y trámites esenciales a la ciudadanía, la Diputada Local por el IV Distrito, Azalia Guevara, anunció la realización de su Sexta Jornada de Salud, a fin de brindar atención integral y gratuita a los habitantes de la región.
El evento se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en esta ocasión, la sede elegida es la Escuela Primaria “27 de Agosto”, ubicada en la calle Veracruz final, en la colonia 5 de Mayo.
Como parte de servicios de salud y prevención, la jornada contará con el respaldo de instituciones como IMSS Bienestar, al ofrecer amplia gama de servicios clínicos como consulta médica general, esquema de vacunación con aplicación de dosis contra Influenza, COVID-19 y Sarampión, así como detección oportuna en toma de presión arterial y pruebas para detección de diabetes.
Azalia Guevara informó que contarán también apoyo en salud visual con entrega de lentes de lectura para quienes lo requieran, así como asistencia jurídica especializada, orientación en tema de pensiones y trámites para impresión y corrección de actas de nacimiento y CURP.
Fiel al compromiso con el entorno y las mascotas, la jornada incluirá vacunación canina para proteger a los animales del hogar, donación de árboles nativos de la región a fin de promover la reforestación local y como un beneficio adicional para el cuidado personal, también podrán acceder al servicio gratuito de corte de cabello.
La Diputada por Nogales y Santa cruz en el Congreso de Sonora Azalia Guevara reiteró la invitación a los vecinos de la colonia 5 de Mayo y sectores aledaños para que aprovechen estos beneficios diseñados para mejorar la calidad de vida de las familias nogalenses, al reafirmar que el trabajo legislativo sigue avanzando con la gente.