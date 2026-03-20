Anuncia Azalia Guevara jornada de salud gratuita en Nogales

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La actividad ofrecerá servicios médicos, vacunación, asesoría jurídica y apoyos comunitarios este 21 de marzo en la colonia 5 de Mayo, con el objetivo de acercar bienestar a las familias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/03/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 04:36 PM.