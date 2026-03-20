Anuncian serial deportivo en Nogales para promover el cuidado del agua

Con la intención de conmemorar el Día Mundial del Agua a través de la activación física, el organismo operador de la frontera anunció el lanzamiento de su serial de carreras pedestres y de ciclismo, la iniciativa, busca fomentar una cultura de cuidado del vital líquido, y será completamente gratuita para toda la comunidad, destacando la importancia de actuar hoy ante los retos climáticos que ya se perciben en la región.
En conferencia de prensa de este anunció se contó con la presencia del director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, junto con el director del Instituto del Deporte, Marco Alonso Martínez, la regidora y presidenta de la comisión de deporte Leticia Calderón, así como el subdirector del IMDEN, Cristobal Corral y el subdirector del Organismo de Agua, Javier Veliz, quienes compartieron la colaboración entre dependencias que hicieron posible este evento.
Debemos de fomentar lo que es la cultura del agua, debemos de conmemorar este día sobre todo en ese aspecto, la cultura del agua señores, tenemos que empezar ya, creo que es algo que si no lo hacemos ahorita que estamos a tiempo, la madre naturaleza después no nos puede reclamar, y creo que ya nos están mandando un aviso, ahorita qué está sucediendo con este clima, se nos está adelantando un mes y medio, mencionó el director Sandoval.
Para esta edición, se ha innovado en la premiación con medallas coleccionables que forman las palabras “Nogales” y “Sonora”, donde cada letra representa un elemento icónico del estado, como el danzante Yaqui de Obregón o el Mono Bichi, además de las preseas, se anunció una bolsa de premios de 100 mil pesos en efectivo, relojes inteligentes y una bicicleta especializada de alta gama para los que crucen la meta.
Porque es no solamente la competencia sino la convivencia, la recreación, el tema de conciencia, como bien lo decía el Ingeniero que es la educación, y pues la verdad es que sí, muy colaborativo todo lo que hemos estado logrando, y cuando se hace en equipo se hace mucho mejor, desde la trinchera de regidores, desde la trinchera de secretaría, de tesorería, etcétera, etcétera, indicó el director del Imden.