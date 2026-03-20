Anuncian serial deportivo en Nogales para promover el cuidado del agua

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El evento incluirá carrera pedestre y ciclismo el 29 de marzo, con el objetivo de fomentar la conciencia hídrica y reunir a cientos de participantes de la región

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/03/2026 06:03 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 06:08 PM.