Atacan a hombre con navaja y lo hieren en el cuello en Nogales

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La víctima resultó con una lesión de gravedad tras ser agredida por un sujeto que huyó del lugar; el caso ya es investigado por autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 05:12 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 05:17 PM.