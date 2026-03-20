Atacan a hombre con navaja y lo hieren en el cuello en Nogales

Un hombre fue atacado por un sujeto que le cortó el cuello con una navaja cuando ambos caminaba frente a las instalaciones de la Guardia Nacional ubicada en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial minutos después de las 15:00 horas elementos de la Policía Municipal comisionados a la sub delegación de dicho sector, fueron informados en sus instalaciones sobre la persona lesionada que había acudido al IMSS por atención médica.
En el lugar el de nombre Luis E. de 31 años, dijo a los agentes que momentos antes al ir caminando junto con un amigo por el bulevar Bicentenario a la altura del edificio de la Guardia Nacional sintió que alguien lo lesionó a la altura cuello.
Detalló que logró observar que fue un masculino que vestía shorts, y que tras herirlo corrió dándose a la fuga del lugar, por lo que al sentirse herido se trasladó hasta la tienda comercial Oxxo donde un familiar lo recogió y lo trasladó al hospital.
En el lugar fue valorado por los médicos con una herida cortante en el lado izquierdo del cuello de aproximadamente 4 centímetros, herida que pos su naturaleza pone en riesgo su vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.