Atacan a joven con arma blanca en Nogales; queda grave tras agresión

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La víctima fue lesionada por sujetos encapuchados en la colonia Lomas del Sol y, tras recorrer varios hospitales, permanece internada con heridas que ponen en riesgo su vida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 05:21 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 05:27 PM.