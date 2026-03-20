Atacan a joven con arma blanca en Nogales; queda grave tras agresión

Una persona fue herida con un arma punzo cortante por encapuchados en la colonia Lomas del Sol, fue auxiliado en la clínica del ISSSTESON al día siguiente fue trasladado al IMSS donde le negaron la atención por lo que tuvo que trasladarse al IMSS Bienestar donde quedo internado con lesiones que ponen en riesgo su existencia.
De acuerdo con el reporte policial siendo las 10:20 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca.
En el lugar, se entrevistaron con Juan D. de 21 años de edad, el cual les manifestó que el día 18 de marzo a eso de las 22:30 horas se encontraba en casa de un primo en la colonia Lomas del Sol, cuando llegaron dos personas a bordo de una motocicleta encapuchados, no siendo posible identificarlos.
Dijo que uno de ellos bajó de la moto y con un arma blanca lo lesionó a la altura de la espalda cayendo al suelo y al levantarse lo volvió a lesionar en el antebrazo, para después retirarse del lugar, trasladándose por sus propios medios al Hospital del ISSSTESON donde le dieron los primeros auxilios.
Relató que posteriormente fue trasladado al Hospital General Zona del IMSS Seguro Social, donde no fue atendido por los médicos del lugar, retirándose siendo que hasta el día siguiente se trasladó al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Situación que dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana para su investigación.