Detienen a hombre con droga tras obstruir vialidad en Nogales

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El sujeto fue asegurado por autoridades al cruzarse entre vehículos en el bulevar El Greco; durante la revisión le encontraron varias dosis de presunto cristal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 05:06 PM.