Detienen a hombre con droga tras obstruir vialidad en Nogales

Elementos comisionados a la Base Operativa mixta lograron el aseguramiento de un sujeto en posesión de varias dosis de droga cuando obstruía la circulación del bulevar El Greco atravesándose a los vehículos en estado inconveniente.
El informe oficial detalla que como parte de las estrategias permanentes que impulsan la Mesa de Seguridad que encabeza el alcalde de Nogales, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró la detención de Benito “N”, de 37 años.
Los hechos se registraron a las 17:26 horas cuando se informó al 911 sobre la presencia de un masculino que estado inconveniente obstruía la vialidad al cruzar entre vehículos en circulación, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.
Al realizar la intervención, la persona, identificada como Benito “N”, de 37 años de edad, accedió a una inspección corporal, mediante la cual se localizaron ocho envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.
El individuo fue asegurado de inmediato, realizándose el embalaje correspondiente de la sustancia para su preservación, y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente, previa certificación médica, conforme a los protocolos establecidos.
Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, quienes de manera constante fortalecen las estrategias de prevención y combate a los delitos, a través de la Mesa de Seguridad.