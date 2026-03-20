Dos ataques laborales en Nogales dejan heridos

Mientras realizaban acciones propias de su trabajo dos hombres fueron atacados por otras personas quienes lograron lesionarlos en hechos distintos registrados en Nogales, Sonora.
Uno de los casos se registró a las 14:43 horas cuando se informó de una persona herida e internada en el Hospital IMSS Bienestar con lesiones por golpes.
En el lugar agentes municipales se entrevistaron con Juan D. de 21 años, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse trabajando en una yarda de tracto camiones a un costado del motel San Noe, un compañero de trabajo llegó con un palo de golf golpeando su espalda baja sin mediar palabra.
Dijo que dio aviso de inmediato a su jefe, quien intentó tranquilizar a su compañero quien intento de nueva cuenta agredirlo, siendo detenido, para posteriormente tomar su vehículo y retirarse del lugar, trasladándose al Hospital donde fue valorado de sus lesiones.
En otro caso a las 20:52 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán la avenida Álvaro Obregón a la altura del bulevar El Raquet al comercio Bodega Aurrera, donde reportaban a una persona lesionada con una navaja.
En el lugar el de nombre Erick de 23 años, les manifestó que momentos antes el empleado externo Antonio de 44 años el cual se dedica a juntar carritos de mandado del estacionamiento, fue a tirar basura a uno de los contenedores, arrojando una bolsa la cual le cayó encima a una persona indigente que se encontraba en el interior del contenedor.
Detalló que al hombre salió molesto comenzando a atacar a su empleado con un arma tipo navaja logrando lesionarlo en el dedo meñique de la mano izquierda para posteriormente retirarse del lugar, siendo el lesionado trasladado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado de sus lesiones.
En ambos casos los agentes informaron de las situaciones al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.