Dos ataques laborales en Nogales dejan heridos

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Un joven fue golpeado con un palo de golf en su lugar de trabajo, mientras que otro hombre resultó herido con arma blanca en un comercio; ambos casos ya son investigados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 05:31 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 05:33 PM.