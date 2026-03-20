Fomentan conciencia hídrica en jóvenes con competencia “Atínale al Agua” en Nogales

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Estudiantes de nivel medio superior participaron en dinámicas y retos organizados por Oomapas para promover el uso responsable del agua en el marco del Día Mundial del Agua

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/03/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 04:50 PM.