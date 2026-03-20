Fomentan conciencia hídrica en jóvenes con competencia “Atínale al Agua” en Nogales

En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, el organismo operador Oomapas, a través de su departamento de Cultura del Agua, llevó a cabo con éxito la competencia dinámica “Atínale al Agua”. El evento tuvo como escenario el Teatro Auditorio de Nogales, donde jóvenes bachilleres demostraron su compromiso con el cuidado del vital líquido.
Como parte del fomentando la conciencia hídrica, la jornada, que inició en punto de las 8:00 am de este viernes 20 de marzo, reunió a 7 equipos por institución integrados por estudiantes del Cobach Nogales 1 y el Cetis 128.
Implementaron una serie de retos, dinámicas y un concurso de conocimientos con preguntas enfocadas en el uso responsable del agua en la vida cotidiana, acciones de sensibilización y concientización ambiental, así como retos prácticos de agilidad y trabajo en equipo.
Como parte del esfuerzo coordinado, Francisco Javier Soto Barrera, Jefe de Cultura del Agua de OOMAPAS, destacó ahí la importancia de involucrar a la juventud en estos temas, al enfatizar que, la presencia de las y los estudiantes, da un mayor realce a este evento, cuyo objetivo principal es sembrar una semilla de responsabilidad sobre el recurso hídrico en las nuevas generaciones.
El evento formó parte de la agenda oficial del Ayuntamiento de Nogales, en un año dedicado a la memoria de “Miguel León Portilla”, al reforzar el vínculo entre la educación y la administración pública para enfrentar los retos del desabasto y el desperdicio de agua en la región.
Con la participación de 5 integrantes por equipo, los jóvenes no solo compitieron por los primeros lugares, sino que intercambiaron ideas sobre cómo mejorar el entorno de su ciudad a través de pequeñas acciones diarias. Al finalizar la jornada, las autoridades agradecieron la disposición de las direcciones de los planteles por sumarse a esta iniciativa que ya se posiciona como una tradición educativa en la ciudad.