Imputan por feminicidio a hombre acusado de matar a su madre en Nogales

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que el sujeto fue vinculado a proceso tras presuntamente agredir a la víctima de 76 años, quien falleció por lesiones severas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/03/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 05:12 PM.