Imputan por feminicidio a hombre acusado de matar a su madre en Nogales

Autoridades confirman que Rubén Vicente mató a su madre a golpes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró la imputación por el delito de feminicidio a casi cuatro días del crimen.
La FGJES, informó que formuló imputación en contra de Rubén Vicente “N”, de 56 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de Silvia Elena “N”, de 76 años de edad, madre del imputado, hechos registrados en Nogales, Sonora.
En audiencia inicial derivada de una orden de aprehensión ejecutada, el Ministerio Público formuló imputación y, tras acogerse la defensa al término constitucional para resolver la vinculación a proceso, se impuso la medida de prisión preventiva.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, integrada con perspectiva de género, los hechos ocurrieron entre la tarde del 15 de marzo y la madrugada del 16 de marzo pasados, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Las Terrazas.
Las indagatorias establecen que el imputado, quien contaba con antecedentes de violencia y amenazas en contra de la víctima, ejerció agresiones físicas directas, provocándole lesiones contusas a nivel craneal y torácico.
Como resultado de la violencia ejercida, la víctima perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y trauma torácico cerrado, quedando su cuerpo en el interior del domicilio donde ocurrieron los hechos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de investigar con perspectiva de género y actuar con firmeza ante cualquier acto de violencia que atente contra la vida de las mujeres, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.