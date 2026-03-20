Morena en Nogales fortalece unidad interna ante elecciones futuras

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Militantes y liderazgos del partido destacaron la importancia de fortalecer la cohesión interna para consolidar el proyecto político en la frontera y enfrentar los retos electorales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 12:00 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 12:10 PM.