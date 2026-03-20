Morena en Nogales fortalece unidad interna ante elecciones futuras

El impulsar la unidad entre los distintos grupos y corrientes al interior del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nogales, será fundamental para garantizar la continuidad del proyecto en la comunidad de esta frontera, estableció Angélica Burgos Garay.
La coordinadora de Mujeres al 100 en esta frontera, participó como invitada en la primera reunión denominada “Por la Unidad y la Inclusión”, un ejercicio democrático convocado por distintos liderazgos de Morena en la ciudad.
En la sesión participaron consejeros y ex consejeros del instituto político como Ramón Baldenebro, la ex regidora Burgos Garay, Víctor Rodríguez, Marcos Rivera, Carlos Corrales y la síndico Edna Soto Gracia.
Además de militantes fundadores de Morena en Nogales como Alejandro Castro, el profesor Francisco Valenzuela Laprada, Margarita Lara, Luz María León Olvera y el ex regidor Mario Hernández quien fungió como presentador en el evento.
En esta primera reunión de trabajo, el común de la militancia morenista giró entorno a la unidad y el fortalecimiento de las siglas partidistas desde este momento, en preparación a la jornada electoral del año entrante.
En ese sentido, la coordinadora del proyecto Mujeres al 100 Angélica Burgos Garay, ponderó esta iniciativa con el fin de enviar un mensaje a la ciudadanía de ser un solo equipo y grupo de trabajo.
Es imposible que la ciudadanía se de cuenta de los grupos que existen dentro del partido...por ello es importante trabajar en la unidad y que la comunidad se entere que somos un partido consolidado, un movimiento que sigue avanzando, expresó.
A partir de esta sesión en donde tomaron parte más de medio centenar de militantes, acordaron establecer una mesa de trabajo permanente y de comunicación constante entre sus integrantes.