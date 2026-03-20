Nuevo Tanque Héroes 2 de Nogales: triple capacidad y abastecimiento garantizado

Con una inversión aproximada de 10 millones de pesos, el Ayuntamiento de Nogales se encuentra en la etapa final de construcción del nuevo Tanque Héroes 2, una obra diseñada para resolver las deficiencia en el suministro de agua en el sector oriente de la ciudad, por lo que tras un recorrido, autoridades confirmaron que los trabajos de construcción de este depósito han terminado con la colocación de los últimos anillos para los ajustes de conexión, que lo integrarán a la red de distribución local.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina y la directora de Obras Publica, Verenice Verdugo, supervisaron los detalles de esta infraestructura que sustituye a un antiguo tanque de concreto con por lo menos 50 años de antigüedad, por lo que este nuevo recipiente, significa una estructura moderna, que pudiera expandirse en el futuro de acuerdo con las necesidades de la población de este sector de la ciudad.
Estamos checando ya los últimos detalles de la construcción del Tanque Héroes. Aquí para un beneficio directo a la población del sector oriente de la ciudad. Ya continuando con la colocación de los anillos y prácticamente haciendo los últimos detalles de obra civil, mencionó la directora de Obras Públicas.
Se explicó se encuentra en la etapa final de pruebas de presión y ajustes finales, para asegurar que esta pueda funcionar de manera óptima, además de que en las próximas semanas se terminará la construcción del Tanque Coahuila que mejorará la distribución en otra zona de la frontera.
Dentro de algunas colonias, las que van a venir a beneficiar es la colonia Héroes, Benito Juárez, va a ser el fraccionamiento Serena. Y aquí vamos a tener mayor eficiencia porque al tener más captación, pues vamos a tener a través del organismo operador de agua, más tiempo de suministro para los ciudadanos, manifestó el secretario Medina.
Dentro de algunas colonias, las que van a venir a beneficiar es la colonia Héroes, Benito Juárez, va a ser el fraccionamiento Serena. Y aquí vamos a tener mayor eficiencia porque al tener más captación, pues vamos a tener a través del organismo operador de agua, más tiempo de suministro para los ciudadanos, manifestó el secretario Medina.