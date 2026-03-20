Nuevo Tanque Héroes 2 de Nogales: triple capacidad y abastecimiento garantizado

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La obra, con inversión de 10 millones de pesos, triplicará la capacidad de almacenamiento y beneficiará a colonias del sector oriente con mayor eficiencia en el suministro

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/03/2026 06:13 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 06:17 PM.