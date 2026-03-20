Refuerza Profeco operativos en Sonora por temporada de Semana Santa

...

Autoridades supervisan básculas y precios en mercados para evitar abusos y garantizar que consumidores reciban productos con peso y costo justos durante días de alta demanda

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/03/2026 02:19 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 02:23 PM.