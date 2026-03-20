Refuerza Profeco operativos en Sonora por temporada de Semana Santa

Con el compromiso de proteger la economía familiar durante la temporada de mayor consumo de productos del mar y artículos de canasta básica, la Delegada de la Profeco en Sonora, Ana Guízar Valenzuela, encabezó una serie de operativos de vigilancia por diversos mercados y centros comerciales.
Bajo la premisa de que “lo justo y lo correcto llegue a todas las familias sonorenses”, la funcionaria federal supervisó personalmente la calibración de básculas y la exhibición de precios a la vista, al asegurar que las y los consumidores reciban “kilos de a kilo” y no se registren abusos en los costos durante este periodo de Semana Santa 2026.
Como parte de acciones de cercanía en el corazón del comercio, durante su recorrido, se observa a Guízar Valenzuela en interacción directamente con locatarios y ciudadanos, al verificar de primera mano que el pesaje de productos como el cazón blanco y otros alimentos de temporada sea el adecuado.
Expuso que servir es actuar con compromiso y hacer que las cosas sucedan en favor de la gente, ya que, no solo están para vigilar, sino para asegurar que cada peso que una familia sonorense invierte en su alimentación rinda lo que debe rendir.
Como parte de las acciones clave del operativo prevalece la verificación de básculas y colocación de sellos de calibración, revisiones aleatorias con pesas patrón para garantizar precisión, además de precios a la vista con instalación de preciadores en comercios para evitar variaciones injustificadas en el cobro final y asesoría directa, con atención a dudas de los consumidores en el momento de la compra para fomentar una cultura del consumo responsable.
Estas acciones forman parte del despliegue nacional de la Procuraduría Federal del Consumidor para este 2026, donde Sonora destaca por mantener una presencia activa en los puntos de venta de mayor afluencia.
La Delegada hizo un llamado a la comunidad de todos los municipios a denunciar cualquier irregularidad y recordó que la institución mantendrá brigadas permanentes durante los días santos para garantizar que el respeto a los derechos del consumidor sea la regla y no la excepción.