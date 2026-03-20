Refuerzan vigilancia en escuelas de Nogales para evitar vandalismo en vacaciones

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Autoridades municipales y estatales implementaron operativos con rondines y apoyo ciudadano para proteger planteles educativos y mantener saldo blanco durante el periodo vacacional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/03/2026 05:53 PM.
En Nogales y editada el 20/03/2026 05:59 PM.