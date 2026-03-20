Refuerzan vigilancia en escuelas de Nogales para evitar vandalismo en vacaciones

Con el objetivo de alcanzar un saldo blanco durante el próximo periodo vacaciones, autoridades municipales y estatales han puesto en marcha un operativo de vigilancia especial para proteger los planteles educativos de Nogales, con una estrategia que se centra en reforzar la seguridad en aquellas zonas detectadas como de alto riesgo, donde el vandalismo ha impactado históricamente a la infraestructura escolar durante los días de asueto.
Edgar Valadez, director de Educación en la frontera, comentó el plan de acción contempla rondines permanentes en diferentes turnos y sectores de la ciudad, trabajando de la mano con Seguridad Pública Municipal y Estatal, con la intención de mantener la tendencia positiva de las vacaciones pasadas, buscando prevenir cualquier daño que comprometa las instalaciones y que signifiquen una inversión importante para reanudar las clases.
Hemos estado reuniéndonos ya con el director de seguridad pública y ellos ya traen un operativo ya están coordinados tanto a nivel de gobierno municipal con la seguridad estatal también donde van a hacer rondines en diferentes turnos, en diferentes partes de la ciudad, tomando en cuenta también aquellas zonas de más alto riesgo donde nos han golpeado en algunas ocasiones en cuestión de vandalismo dentro de las escuelas, comentó el director de Educación.
Además del apoyo ciudadano, los grupos de coordinación vía WhatsApp en donde se reúnen padres de familia y corporaciones de seguridad, los cuales se mantienen activos como una herramienta de respuesta rápida, en donde los vecinos reportan cualquier incidente y ha resultado exitoso al momento.
Necesitamos trabajar en equipo, más que nada para disminuir lo que es el vandalismo al interior de las escuelas, en las vacaciones pasadas tuvimos un saldo blanco gracias a Dios y queremos repetir este saldo blanco así que le pedimos que nos apoyen, que estemos en contacto denunciando siempre al 911 y las autoridades correspondientes, mencionó.