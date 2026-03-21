Capacitan a cuerpos de emergencia en Nogales para manejo de fauna silvestre

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Autoridades municipales impartieron formación especializada a elementos operativos y anunciaron un proyecto para la reubicación y conservación de colmenas en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/03/2026 08:54 AM.
En Nogales y editada el 21/03/2026 09:14 AM.