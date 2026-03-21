Capacitan a cuerpos de emergencia en Nogales para manejo de fauna silvestre

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la atención adecuada ante la presencia de fauna silvestre, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo una capacitación especializada dirigida a elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, además de impulsar un proyecto para la reubicación y conservación de colmenas en la ciudad.
La capacitación se realizó en el auditorio “Sebastián Pastrana” de las instalaciones de Seguridad Pública, donde el director de Planeación del Desarrollo Urbano, Javier Villanueva López, destacó la importancia de que el personal operativo cuente con los conocimientos necesarios para actuar conforme a la normativa vigente.
Durante la jornada, las y los participantes recibieron instrucción sobre los protocolos de atención ante la presencia de fauna silvestre, con el fin de salvaguardar tanto la integridad de los elementos como la de la ciudadanía, además de prevenir riesgos sanitarios, ya que algunas especies pueden ser portadoras de enfermedades.
Es fundamental contar con personal capacitado que sepa actuar correctamente en este tipo de situaciones, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de la población, expresó Villanueva López.
Dicho proyecto contempla la habilitación de un espacio en el Bosque Urbano de la colonia San Miguel, donde, en coordinación con Sindicatura y con la validación del área de Ecología, se acondicionará una zona adecuada para albergar colmenas de forma segura y controlada.