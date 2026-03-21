Impulsan acciones contra acoso y hostigamiento en Nogales

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Autoridades estatales y municipales firmaron un compromiso de cero tolerancia y promovieron estrategias para garantizar espacios seguros para las mujeres en Sonora.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/03/2026 09:24 AM.
En Nogales y editada el 21/03/2026 09:31 AM.