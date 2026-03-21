Impulsan acciones contra acoso y hostigamiento en Nogales

Con el objetivo de fortalecer la prevención del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito público, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), llevó a cabo el viernes una jornada de sensibilización dirigida a personas servidoras públicas y ciudadanía, en la que se firmó el compromiso institucional de garantizar espacios seguros para las mujeres.
Durante el evento, encabezado por autoridades estatales y municipales, se destacó la estrategia impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para consolidar políticas públicas orientadas a la integridad, la transparencia y la protección de los derechos de las mujeres, mediante acciones concretas que promuevan la cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río Sánchez, presentó avances en materia de prevención y atención del acoso, subrayando la importancia de fortalecer la cultura institucional con prácticas que fomenten entornos laborales seguros. Asimismo, destacó la implementación de herramientas de sensibilización y mecanismos de denuncia que permiten atender de manera oportuna estos casos, en coordinación con instancias estatales.
En el encuentro, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana expuso también los avances del Sistema SALVA, enfocado en la atención a la violencia familiar y de género, como parte de una estrategia integral que articula esfuerzos entre dependencias para brindar protección a las mujeres.
Por su parte, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales reiteró la disposición del Ayuntamiento de Nogales para trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado en la implementación de acciones que fortalezcan la prevención y erradicación de conductas que atenten contra la integridad de las mujeres.
Como parte del evento, se firmó el compromiso institucional de cero tolerancia, en el que autoridades estatales y municipales refrendaron su responsabilidad de promover espacios libres de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos.
La jornada reunió a alrededor de 300 asistentes, entre personal del servicio público y ciudadanía, consolidando un esfuerzo conjunto para fortalecer la cultura de respeto, integridad y seguridad para las mujeres en Nogales y en Sonora.