Refuerzan prevención de embarazos en jóvenes con jornada GUMPEA en Nogales

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El Gobierno municipal, en coordinación con instituciones educativas y de salud, acercó información y servicios a estudiantes para fomentar decisiones responsables y el desarrollo integral

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/03/2026 10:01 AM.
En Nogales y editada el 21/03/2026 10:06 AM.