Refuerzan prevención de embarazos en jóvenes con jornada GUMPEA en Nogales

Con el objetivo de fortalecer la información preventiva y promover la toma de decisiones responsables entre la juventud, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo la jornada GUMPEA (Grupo Municipal para la Atención y Prevención de Embarazos en Adolescentes), dirigida en esta ocasión a estudiantes de nivel superior.
Durante el arranque de esta jornada estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Nogales, Griselda Quintero; la directora del Tecnológico Nacional de México campus Nogales, Sonia Meneses; la directora del Instituto Nogalense de la Mujer, Daniela Pérez, así como representantes de diversas dependencias que se sumaron a este esfuerzo interinstitucional.
En su mensaje, Daniela Pérez destacó la importancia de acercar información oportuna a las y los jóvenes, subrayando que la prevención requiere del trabajo coordinado entre instituciones.
Hoy llevamos a cabo la jornada GUMPEA, un esfuerzo enfocado en brindar información preventiva a las y los estudiantes, especialmente en una etapa clave de su formación, para que puedan tomar decisiones conscientes e informadas. A través de diversos módulos, acercamos herramientas y orientación para su desarrollo integral, expresó.
En este esfuerzo participan Salud Municipal, Prevención del Delito, el Instituto Nogalense de la Mujer, la Secretaría de Salud del Estado con módulos de vacunación, así como la Subprocuraduría del Menor, ya que es un tema que involucra tanto a adolescentes como a jóvenes en formación profesional, señaló.
Estas jornadas serán constantes, forman parte de un plan de trabajo derivado de estudios que identificaron un incremento en embarazos en jóvenes. Nuestro objetivo es prevenir estas situaciones a través de información clara y oportuna, concluyó.