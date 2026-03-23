Agresión armada contra dos hombres en la Moderna; mueren en hospital

Dos personas fueron acribilladas a balazos por sujetos desconocidos cuando se encontraban sobre la calle Venustiano Carranza en la colonia Moderna en Nogales, Sonora, al ser llevados al Hospital IMSS Bienestar fueron declarados sin vida.
Este hecho violento se registró alrededor de las 21:15 horas cuando se informó al 911 sobre detonaciones de armas de fuego en dicha calle a espaldas dela tienda Ley Centro, donde había personas heridas.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes confirmaron la presencia de dos hombres con múltiples impactos de bala los cuales fueron trasladados de inmediato al hospital.
Se informó que en el lugar los médicos realizaron maniobras de resucitación sin éxito, siendo declarados ambos sin signos vitales al no superar las lesiones producidas por los proyectiles de arma de fuego.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos de la FGJE de Sonora quienes recolectaron evidencia del crimen asegurando varios casquillos percutidos en el lugar.
Hasta el momento no se ha dado a conocer quienes o cómo fue que los dos hombres fueron atacados a balazos, solo se mencionó que sujetos armados arribaron al lugar y los ejecutaron para luego huir.