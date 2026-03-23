Agresión armada contra dos hombres en la Moderna; mueren en hospital

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Las víctimas fueron atacadas a balazos por sujetos armados en calles de la colonia Moderna y fallecieron en el Hospital IMSS Bienestar; autoridades aseguraron casquillos y abrieron investigación

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/03/2026 11:53 AM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 11:58 AM.