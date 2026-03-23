Alcalde desmiente narco-mensaje en Nogales y llama a no generar alarma

Como una noticia falsa calificó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales la existencia de la cartulina con supuesto narco-mensaje, pide a la sociedad a no caer en engaños que solo pretenden provocar miedo e incertidumbre.
El munícipe recalcó que ignora quien sea el responsable de difundir con malas intenciones esa información falsa.
Desafortunadamente tuvimos homicidios, que en paz descansen estas personas y mis condolencias para las familias, efectivamente pertenecen a grupos delictivos, hay riñas entre ellos.
Pero lo del mensaje es una noticia falsa, que fue muy irresponsable quien la haya hecho y aprovecho para decirle a la ciudadanía que tenga tranquilidad que no hay ese tipo de manifestación de algún grupo que quisiera hacer intranquilidad a la ciudadanía, explicó Gim Nogales.
Pero lo del mensaje es una noticia falsa, que fue muy irresponsable quien la haya hecho y aprovecho para decirle a la ciudadanía que tenga tranquilidad que no hay ese tipo de manifestación de algún grupo que quisiera hacer intranquilidad a la ciudadanía, explicó Gim Nogales.
Estén completamente seguros sí así fuera yo se los diría y tomáramos acciones inmediatas en la mesa de seguridad, pero no es así tengan tranquilidad, le he pedido al área de comunicación que saquemos un boletín donde expliquemos que esa información es falsa, señaló.