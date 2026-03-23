Alcalde desmiente narco-mensaje en Nogales y llama a no generar alarma

...

Juan Francisco Gim asegura que la información difundida es falsa y pide a la ciudadanía mantener la calma

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/03/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 11:40 AM.