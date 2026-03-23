Anuncian inversión de 700 mdp para modernizar red de agua en Nogales

Una inversión de alrededor de 700 millones de pesos para obras de saneamiento y distribución de agua, anunció el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, lo cual se hizo posible gracias a la gestión local e internacional, de su oficina junto al gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
El munícipe indicó este recurso, estará etiquetado para obras específicas de la red sanitaria de la frontera, dentro de la cual existe infraestructura con más de 70 años de no haber sido rehabilitada, lo cual ocasiona incidentes difíciles de controlar y que han generado conflictos internacionales, al llegar a los Estados Unidos.
Vamos a tener cuatro obras que seguramente vamos a erradicar el problema del arroyo del Oso, el arroyo de los Nogales, vamos a poner aquí en la Ruiz Cortines un sistema que nos va a beneficiar para que las aguas ya no se vayan en exceso a las de Estados Unidos y tengamos el problema de los tratados internacionales, mencionó el Alcalde.
Junto a todo esto el Alcalde destacó la inversión también alcanzará para mejorar los sistemas de distribución en zonas con necesidad, como lo que se hace con los tanques Héroes 2 y Coahuila, los cuales beneficiarán entre 7,000 y 8,000 familias respectivamente, sumándose a los dos nuevos, uno de estos que se instalará en la zona del fraccionamiento Teruel, al poniente de la frontera.
Estamos junto con agua decidiendo en dónde podríamos ponerlos, cuál sería la parte estratégica. Pero yo le apuesto que al menos dos de los tanques más tengamos uno este año y otro para el siguiente año y terminar y dejar y entregar esta administración con un sistema ya hídrico de agua para nogales y en materia de saneamiento resolver por todas lo que es el problema del arroyo de los nogales, que es un gran problema, que ahorita estamos resolviéndolo, pero estamos poniendo medidas reparatorias, pero ya con lo que vamos a invertir ahí en la CONAGUA, en la federación, ya se va a resolver el problema en su totalidad, manifestó.