Anuncian inversión de 700 mdp para modernizar red de agua en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó que, con apoyo del gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo Montaño, se ejecutarán obras clave de saneamiento y distribución

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/03/2026 02:52 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 02:56 PM.