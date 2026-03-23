Bomberos de Nogales refuerzan capacitación en rescate vehicular con jornada intensiva

Ni el descanso dominical detiene el compromiso de los “tragahumo” con su comunidad, ya que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nogales “Gustavo L. Manríquez” llevó a cabo una intensa jornada de capacitación teórica y práctica enfocada en la “Extracción de víctimas de vehículos accidentados”, al reafirmar su posición como una de las instituciones mejor preparadas de la región.
Bajo la visión del Comandante y Jefe de la institución, César Vélez, la profesionalización se ha convertido en una prioridad estratégica, al privilegiar los esfuerzos en el adiestramiento donde se mejora la técnica individual de las y los elementos, con impacto directo en más eficiencia al atender emergencias críticas en las vialidades de la ciudad.
En el contexto de la prioridad de pasar de la teoría a la acción, la jornada, coordinada por la División de Extracción Vehicular, se dividió en dos etapas fundamentales, donde analizaron temas de vital importancia como las lesiones espinales" y los mecanismos comunes de lesión, que resultan clave para evitar daños secundarios durante el rescate de personas atrapadas.
En la fase práctica, pusieron a prueba sus habilidades en un escenario controlado, donde utilizaron equipo especializado para el abordaje de vehículos siniestrados, la inmovilización de pacientes en camillas rígidas y las maniobras seguras de extracción.
Este entrenamiento es uno de los primeros que realiza formalmente esta división en el año, que marca el inicio de un calendario robusto de actualización técnica, en las que, el Cuerpo de Bomberos de Nogales demuestra que su labor va mucho más allá de apagar fuego y se trata de una preparación integral para salvar vidas bajo cualquier circunstancia.
Al finalizar la jornada, se reiteró que la inversión en tiempo y esfuerzo para estos entrenamientos dominicales es lo que permite que, ante un accidente real, la respuesta sea rápida, precisa y profesional.