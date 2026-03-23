Bomberos de Nogales refuerzan capacitación en rescate vehicular con jornada intensiva

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Elementos realizaron prácticas de extracción de víctimas para mejorar la respuesta en accidentes viales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/03/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 05:07 PM.